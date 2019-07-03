Правительство предложило защитить генетические данные россиян
3 июля 2019 13:16
87
В Госдуму внесен законопроект Роспотребнадзора о защите генетических данных граждан. Сведения о биоматериале предлагается приравнять к персональным данным, на обработку которых необходимо согласие гражданина, пишет ФедералПресс.
Эксперты назвали данную инициативу «движением в правильном направлении», но преждевременной из-за того, что в России не проводится большого количества исследований, связанных с геномом человека.
«У нас пока нет реального способа собрать полную генетическую информацию о населении России, нет национальных баз данных, чтобы анализировать биологический материал. Катастрофически не хватает аналитических мощностей и инфраструктуры – все приборы иностранного производства, реагенты также производятся за рубежом», – отметил директор Центра наук о жизни Сколтеха, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов.
По его словам, в России частично расшифрованы лишь «несколько тысяч геномов граждан». При этом исследования проводились состоятельными людьми лишь из собственного интереса. Однако, отмечает Северинов, в дальнейшем генетические данные могут учитываться при приеме на работу или расчете медицинской страховки, так как несут данные о вероятности развития у человека определенных болезней, пишет «Коммерсантъ».
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
137
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3581
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
980
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
350
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
540
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
472
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
597
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
472
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
705
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
724
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
457
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
783
Мероприятия