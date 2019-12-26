Первый поезд из Москвы в Крым прибыл на вокзал Симферополя
26 декабря 2019 10:59
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Поезд отправился с Казанского вокзала столицы во вторник ночью.
Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по 19-километровому железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает РИА Новости.
Поезд отправился с Казанского вокзала столицы во вторник ночью. Путь длиной 2009 километров занял 33 часа. Днем ранее в Крым прибыл первый состав сообщением Санкт-Петербург-Севастополь. В рамках встречи поезда из Москвы на вокзале Симферополя состоялось открытие фотовыставки, повествующей об истории Крымской железной дороги, а также прошел торжественный митинг.
Раньше поезда из России в Крым ходили через украинскую территорию. Железнодорожная часть Крымского моста бвлп введена в эксплуатацию 23 декабря, её открыл президент Владимир Путин. Грузовые поезда в Крым запустят летом будущего года.
Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по 19-километровому железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает РИА Новости.
Поезд отправился с Казанского вокзала столицы во вторник ночью. Путь длиной 2009 километров занял 33 часа. Днем ранее в Крым прибыл первый состав сообщением Санкт-Петербург-Севастополь. В рамках встречи поезда из Москвы на вокзале Симферополя состоялось открытие фотовыставки, повествующей об истории Крымской железной дороги, а также прошел торжественный митинг.
Раньше поезда из России в Крым ходили через украинскую территорию. Железнодорожная часть Крымского моста бвлп введена в эксплуатацию 23 декабря, её открыл президент Владимир Путин. Грузовые поезда в Крым запустят летом будущего года.
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