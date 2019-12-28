В Сомали из-за заминированного автомобиля погибло 90 человек
28 декабря 2019 18:55
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Сегодня утром в городе Могадишо в Сомали в результате теракта погибло более 90 человек, сообщает в "Твиттере" член парламента республики Абдиризак Мухаммед.
По его словам, среди погибших "17 полицейских, 73 гражданских и 4 иностранца".
Как передаёт Associated Press, на загруженном КПП в столице Сомали взорвался заминированный грузовой автомобиль. По данным полиции, целью атаки, которая пришлась на час пик, стала налоговая служба.
Государство Сомали ранее было включено в перечень самых опасных для туристов стран.
Фото: соцсети
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