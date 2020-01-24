В Париже китаянка с симптомами коронавируса обманула тепловизор

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Жительница Ухани, который является очагом распространения опасного вируса, перед полётом почувствовала себя плохо: у неё поднялась температура и начался кашель. Женщина приняла жаропонижающее, что и позволило ей беспрепятственно пройти медицинские барьеры парижского аэропорта. Об этом она рассказала своим знакомым.Как сообщили в Посольстве Китая, они получили большое количество "телефонных звонков и электронных писем об этом" от ряда граждан КНР.— Получив эту информацию, посольство уделило женщине повышенное внимание. В тот же день с ней связались и потребовали как можно скорее обратиться в службу срочной медицинской помощи Парижа, поставить о случившемся в известность соответствующие службы, — говорится в сообщении дипмиссии.Фото: соцсети