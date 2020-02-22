В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
22 февраля 2020 16:41
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Два золотых рудника с примерно 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш. Стоимость найденного золота оценивается примерно в 12 триллионов рупий.
По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии составляет 626 тонн.
Если эти оценки верны, Индия выйдет на второе место по объему золотых запасов в мире. Первое место занимают США, где накоплен самый большой золотой запас - 8133,5 тонны. В настоящее время второе место по запасам золота занимает Германия - 3366 тонн.
Работа по поиску запасов золота в Сонбхадре была начата Геологической службой Индии почти два десятилетия назад - в 1992-1993 годах. О наличии в регионе месторождений золота впервые было объявлено еще в 2005 году.
Фото из открытых источников
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