США перевели свои войска на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность
8 января 2020 09:32
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Вооруженные силы США на Ближнем Востоке были переведены в состояние повышенной боеготовности в связи с опасностью атаки иранских дронов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два своих источника в американском истеблишменте во вторник, 7 января.
Такие меры были приняты в связи с обострением отношений между Соединенными Штатами и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января при налете авиации США на Багдад.
По данным американской разведки, Иран в последние дни начал усиленно перевозить военное оборудование, в том числе дроны и баллистические ракеты. По мнению властей США, это могло произойти для обеспечения безопасности иранских орудий от потенциальных атак со стороны США или для постановки их на позиции для дальнейших атак по Соединенным Штатам.
Ранее 7 января в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не будут выводить свои войска из Ирака. Позже появилась информация о планах США построить аэродром для базирования стратегических бомбардировщиков B-52 на авиабазе Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
Касем Сулеймани отвечал за организацию операций вооруженных сил Ирана за рубежом. Возглавляемое им спецподразделение «Аль-Кудс» входило в Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный США террористической организацией.
В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». В ООН призвали лидеров Ирана и США «проявить максимальную сдержанность», а члены Демократической партии США призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани.
В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны, пишут "Известия".
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