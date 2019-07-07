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Новости /  В мире  

Шесть человек пострадали во время забега с быками в Памплоне

7 июля 2019 17:39
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В течение почти трёх минут сотни мужчин убегали от разгневанных быков по улицам испанского города.
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По меньшей мере шесть человек пострадали во время первого забега с быками на фестивале Сан-Фермин, который проводится в испанской Памплоне с 6 по 14 июля, сообщает life.ru со ссылкой на региональное онлайн-издание Navarra.com.

Согласно предварительным данным, среди пострадавших — четверо испанцев, а также двое граждан США. Наиболее серьёзные травмы — у 46-летнего жителя Калифорнии и у 40-летнего испанца.

Первый забег не продлился долго. Ровно в восемь часов утра (7:00 мск) быки вылетели из загонов и пронеслись по улице за 2 минуты и 41 секунду. 

Видео здесь.


Фото:   pixabay.com
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