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Новости /  В мире  

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

24 февраля 2020 18:30
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По его словам, страна, которая проводит подобную политику,
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины, передают РИА Новости

"Она (Россия, – Прим. ред.) поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран. Она демонстрирует силу даже нарушая воздушное пространство", - приводит слова Дуды издание Sieci.

По его словам, страна, которая проводит подобную политику, "не может считаться заслуживающей доверия и мирно преследующей свои интересы".

В середине февраля глава МИД Польши Яцек Чапутович нзвал Россию угрозой Евросоюзу, мотивировав это тем, что Кремль якобы использует силу для достижения своих интересов.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из балтийских республик и Польши. Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в НАТО отдают себе отчет в том, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо, и альянс лишь пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ границ России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Местные власти провели референдум после государственного переворота на Украине, боле 96 процентов избирателей поддержали идею воссоединения с Россией. В Кремле неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за вхождение в состав России в полном соответствии с положениями международного права. Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". 


Фото:  соцсети
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