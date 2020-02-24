Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
24 февраля 2020 18:30
96
"Она (Россия, – Прим. ред.) поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран. Она демонстрирует силу даже нарушая воздушное пространство", - приводит слова Дуды издание Sieci.
По его словам, страна, которая проводит подобную политику, "не может считаться заслуживающей доверия и мирно преследующей свои интересы".
В середине февраля глава МИД Польши Яцек Чапутович нзвал Россию угрозой Евросоюзу, мотивировав это тем, что Кремль якобы использует силу для достижения своих интересов.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из балтийских республик и Польши. Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в НАТО отдают себе отчет в том, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо, и альянс лишь пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ границ России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Местные власти провели референдум после государственного переворота на Украине, боле 96 процентов избирателей поддержали идею воссоединения с Россией. В Кремле неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за вхождение в состав России в полном соответствии с положениями международного права. Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
396
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
842
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2804
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1185
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2285
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1731
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
292
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
515
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
591
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1314
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1822
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1849
Мероприятия