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Первой страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург
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Новости /  В мире  

Первой страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург

29 февраля 2020 18:05
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Таким образом власти планируют бороться с проблемой пробок.
Власти Люксембурга на фоне острой проблемы пробок на дорогах приняли решение отменить плату за проезд на общественном транспорте для местных жителей и туристов, передает Лайф. Таким образом, с 29 февраля страна становится первым государством с бесплатными автобусами, трамваями и поездами.

Этот день отметят концертами на вокзалах и другими культурными мероприятиями, сообщают местные СМИ.

По данным AFP, эта мера затронет почти 40% домохозяйств. Критики заявляют, что назвать проезд полностью бесплатным нельзя, поскольку стоимость проекта — 41 миллион евро в год — планируют покрыть за счёт налоговых сборов.

До этого в Люксембурге бесплатно на общественном транспорте могли ездить дети и студенты.

На данный момент Люксембург является единственной страной с бесплатным проездом. В столице Эстонии Таллине оплату в общественном транспорте отменили в 2013 году, но только для местных жителей. А во французском городе Дюнкерке такую меру для автобусов и трамваев ввели в 2018 году.



Фото из открытых источников

 
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