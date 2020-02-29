Первой страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург
29 февраля 2020 18:05
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Этот день отметят концертами на вокзалах и другими культурными мероприятиями, сообщают местные СМИ.
По данным AFP, эта мера затронет почти 40% домохозяйств. Критики заявляют, что назвать проезд полностью бесплатным нельзя, поскольку стоимость проекта — 41 миллион евро в год — планируют покрыть за счёт налоговых сборов.
До этого в Люксембурге бесплатно на общественном транспорте могли ездить дети и студенты.
На данный момент Люксембург является единственной страной с бесплатным проездом. В столице Эстонии Таллине оплату в общественном транспорте отменили в 2013 году, но только для местных жителей. А во французском городе Дюнкерке такую меру для автобусов и трамваев ввели в 2018 году.
Фото из открытых источников
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