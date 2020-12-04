Китайский аппарат «Чанъэ-5» завершил сбор образцов на поверхности Луны

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Возвращаемая беспилотная станция КНР «Чанъэ-5» завершила работу по сбору реголита — сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны. Об этом сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA) на своем сайте в четверг, 3 декабря, передают "Известия".

Отмечается, структура из двух модулей аппарата (посадочного и взлетного) после 19 часов работ по сбору гравия успешно завершила упаковку образцов. Также сообщается в ближайшие дни аппарат доставит реголит на лунную орбиту, а затем на Землю.

Автоматическая выборка является одним из основных ключевых звеньев миссии «Чанъэ-5», детектор выдержал испытание высокой температуры Луны более чем на 100 градусов по Цельсию.

1 декабря стало известно, что китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно совершил посадку в заданном районе Луны для последующего сбора данных и образцов грунта. Место посадки находится к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря — Океана Бурь — на северо-западе видимой части Луны.

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Возвращаемая ступень китайской научной миссии «Чанъэ-5» взлетела с поверхности Луны с образцами собранного вещества, передает gazeta.ru. Об этом сообщает издание Global Times со ссылкой на сообщение Национального космического управления Китая. Как указано в сообщении, взлетная ступень поднялась на невысокую орбиту вокруг Луны на расстоянии 15 километров.

Фото: cnsa.gov.cn/"Известия"