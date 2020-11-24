Илон Маск обогнал Билла Гейтса и стал вторым из богатейших людей в мире

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Издание Bloomberg обновило рейтинг мировых миллиардов. Глава Tesla и SpaceX попал в тройку лидеров, передает iphones.ru со ссылкой на Bloomberg.

Илон Маск занял второе место в списке, обогнав Билла Гейтса: $127,9 млрд против $127,7 млрд соответственно. За год Маск разбогател на $100,3 млрд. Это абсолютный рекорд.

На первой позиции остаётся глава Amazon Джефф Безос с состоянием около $182 млрд. Также в пятерку самых богатых людей на планете вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший пятую строчку.

На прошлой неделе S&P Dow Indices объявил, что 21 декабря акции производителя электромобилей войдут в индекс S&P 500. За 4 торговых дня акции Tesla выросли на 20%, за год — на 485%.

Фото: iphones.ru