Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон перед Букингемским дворцом
25 августа 2019 14:11
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По её словам, во время визита американского лидера в Великобританию в начале июня вертолёты Дональда Трампа приземлялись перед дворцом по два раза в день и примяли траву. Об этом пишет британское издание Sunday Times.
— Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена! — пожаловалась королева Моррисону.
После встречи в начале июня Елизавета II заявила, что желает, чтобы США и Соединённое Королевство и дальше были объединены.
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