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Warner Brothers займется производством четвертой части «Матрицы». Об этом порталу Variety рассказал председатель кинокомпании Тоби Эммерих.В главных ролях вновь сыграют Киану Ривз (Нео) и Керри-Энн Мосс (Тринити), кресло режиссера займет Лана Вачовски. Она также создала сценарий фильма, в этом ей помогали писатель Александр Хемон и автор «Облачного атласа» Дэвид Митчелл.Детали сюжета не раскрываются. Также неизвестно, как будет выглядеть Морфеус, первоначально сыгранный Лоуренсом Фишберном. По утверждению источников издания, роль может быть переделана для более молодого актера. Съемки начнутся не раньше начала 2020 года, передает Радио Маяк.