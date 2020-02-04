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Новости /  В мире  

Россияне не пострадали при стрельбе в автобусе в штате Калифорния

4 февраля 2020 09:07
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Россияне не пострадали при стрельбе в автобусе в штате Калифорния По словам стражей порядка, стрелка обезоружили пассажиры.
По словам стражей порядка, стрелка обезоружили пассажиры. 

Россияне, по предварительным данным, не пострадали при стрельбе в автобусе в американском штате Калифорния, сообщили в нашем посольстве в США.

Инцидент произошёл накануне. Неизвестный открыл огонь в автобусе, который следовал из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. В салоне находилось около 40 человек. По данным полиции, один погиб, пятеро получили ранения.

По словам стражей порядка, стрелка обезоружили пассажиры. Он задержан. Имя подозреваемого не разглашается. Мотивы преступника пока не известны, передает Радио Маяк.
 
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