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В Токио заявили, что не рассматривают варианта отмены Олимпиады

13 марта 2020 11:39
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В Токио заявили, что не рассматривают варианта отмены Олимпиады
Город продолжает готовиться к главному старту четырёхлетия по плану.

Токио не рассматривает возможности отмены Олимпийских игр, которые запланированы в городе на лето текущего года. Об этом журналистам сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ.

— Токио не рассматривает варианта с отменой Олимпиады, — заявила Коикэ.

По её словам, оргкомитет продолжает подготовку к Играм по плану и в сотрудничестве с различными заинтересованными международными структурами.

Ранее Лайф сообщал, что летние Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на год или два.
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