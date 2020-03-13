В Токио заявили, что не рассматривают варианта отмены Олимпиады
13 марта 2020 11:39
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Токио не рассматривает возможности отмены Олимпийских игр, которые запланированы в городе на лето текущего года. Об этом журналистам сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ.
— Токио не рассматривает варианта с отменой Олимпиады, — заявила Коикэ.
По её словам, оргкомитет продолжает подготовку к Играм по плану и в сотрудничестве с различными заинтересованными международными структурами.
Ранее Лайф сообщал, что летние Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на год или два.
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