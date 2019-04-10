Правнук Муссолини Гай Юлий Цезарь баллотируется в Европарламент
10 апреля 2019 10:52
117
Кандидатом от правой партии "Братья Италии" на предстоящих выборах в Европарламент станет правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини по имени Гай Юлий Цезарь, объявила лидер партии Джорджа Мелони.
В видеообращении на фоне римского Дворца итальянской цивилизации, который считается одним из образцов фашистской неоклассической архитектуры, Мелони представила потомка дуче избирателям, отметив, что "его резюме говорит само за себя: профессионал, военный, патриот".
Правнуку Муссолини 50 лет. Он родился в Аргентине и восемь лет прожил в Венесуэле. Успел послужить офицером итальянских ВМС, а затем работал представителем одной из компании промышленной корпорации Finmeccanica, лидера итальянской оборонной отрасли, на Ближнем Востоке.
Его отец также пытался сделать политическую карьеру, став кандидатом на выборах мэра Рима в 2001 году. Другими представителями семьи Муссолини на политической сцене Италии являются две внучки дуче – Алессандра, ныне европарламентарий, в прошлом депутат национального парламента, и ее родная сестра Ракеле, член городского совета Рима.
Антонио Таяни, пишут РИА Новости.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
460
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
938
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
439
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
594
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
378
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4967
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
471
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1161
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1127
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2108
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2403
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1451
Мероприятия