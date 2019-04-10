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Правнук Муссолини Гай Юлий Цезарь баллотируется в Европарламент

10 апреля 2019 10:52
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Правнук Муссолини Гай Юлий Цезарь баллотируется в Европарламент
Его отец также пытался сделать политическую карьеру, став кандидатом на выборах мэра Рима в 2001 году.

Кандидатом от правой партии "Братья Италии" на предстоящих выборах в Европарламент станет правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини по имени Гай Юлий Цезарь, объявила лидер партии Джорджа Мелони.

В видеообращении на фоне римского Дворца итальянской цивилизации, который считается одним из образцов фашистской неоклассической архитектуры, Мелони представила потомка дуче избирателям, отметив, что "его резюме говорит само за себя: профессионал, военный, патриот".
Правнуку Муссолини 50 лет. Он родился в Аргентине и восемь лет прожил в Венесуэле. Успел послужить офицером итальянских ВМС, а затем работал представителем одной из компании промышленной корпорации Finmeccanica, лидера итальянской оборонной отрасли, на Ближнем Востоке.

Его отец также пытался сделать политическую карьеру, став кандидатом на выборах мэра Рима в 2001 году. Другими представителями семьи Муссолини на политической сцене Италии являются две внучки дуче – Алессандра, ныне европарламентарий, в прошлом депутат национального парламента, и ее родная сестра Ракеле, член городского совета Рима.
Антонио Таяни, пишут РИА Новости.

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