Huawei представила свой первый 5G-смартфон
27 июля 2019 11:29
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Первый смартфон под для 5G-сетей представила китайская телекоммуникационная компания Huawei. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила Xinhua.
Отмечается, что смартфон Mate 20x получил первую в Китае лицензию на доступ к сети связи 5G. Цена телефона составит почти $900.
Китайская корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций, поскольку правительство США полагает, что продукция Huawei может быть использована для шпионажа. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.
При этом Штаты активно призывают другие страны отказаться от сотрудничества с компанией в сфере создания оборудования, поддерживающего технологию 5G, пишут "Известия".
18 июня сообщалось, что компания Huawei рассматривает возможность выпуска смартфонов, поддерживающих частоты 4,8–4,99 ГГц –– в «экзотическом» диапазоне, на котором 5G, возможно, будет работать в основном в России.
Фото: pixabay.com
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