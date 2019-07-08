В Индонезии нашли останки древнего человека возрастом 1,8 млн лет
8 июля 2019 10:39
138
Индонезийские археологи обнаружили в центральной части острова Ява окаменелые костные останки древнейшего Homo erectus (Человек прямоходящий), чей возраст превышает все предыдущие находки. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.
Находка стала доказательством присутствия человека 1,8 млн лет назад на территории современной Индонезии. Ранее все найденные на составляющих страну островах останки имели возраст не более 1,5 млн лет.
До этого находки такого возраста встречались только в Африке, а также континентальных странах Европы, в том числе на Кавказе, и Азии. Как биологический вид Homo erectus сформировался приблизительно 2 млн лет назад, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
431
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3679
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1034
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
389
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
578
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
490
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
634
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
518
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
739
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
760
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
485
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
813
Мероприятия