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В Индонезии нашли останки древнего человека возрастом 1,8 млн лет

8 июля 2019 10:39
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В Индонезии нашли останки древнего человека возрастом 1,8 млн лет
До этого находки такого возраста встречались только в Африке, а также континентальных странах Европы.

Индонезийские археологи обнаружили в центральной части острова Ява окаменелые костные останки древнейшего Homo erectus (Человек прямоходящий), чей возраст превышает все предыдущие находки. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

Находка стала доказательством присутствия человека 1,8 млн лет назад на территории современной Индонезии. Ранее все найденные на составляющих страну островах останки имели возраст не более 1,5 млн лет.

До этого находки такого возраста встречались только в Африке, а также континентальных странах Европы, в том числе на Кавказе, и Азии. Как биологический вид Homo erectus сформировался приблизительно 2 млн лет назад, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com
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