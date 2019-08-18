Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольствия
18 августа 2019 13:05
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Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольствия, медикаментов и топлива в случае выхода из Европейского союза без соглашения. Об этом сообщает издание «Санди таймс» со ссылкой на попавшие в его распоряжение правительственные документы.
По их данным, ожидается возвращение к жесткой границе между Соединенным Королевством и Ирландией, что может привести к протестам и блокированию дорог. 85% грузовых транспортных средств могут столкнуться с задержками при проходе через таможенный контроль Франции. Свежие продукты и медикаменты станут менее доступны, а цены могут вырасти. В документе отмечается, что это не самый худший вариант развития событий в случае жесткого Brexit, передает Радио Маяк.
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