Туристический маршрут «Жигулевские выходные» стал национальным брендовым маршрутом

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Наш проект стал лидером по числу набранных голосов экспертов.

25 ноября 2020 года в Москве на заседании Экспертного совета по реализации программ продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму самарский туристический маршрут «Жигулевские выходные» стал лидером по числу набранных голосов экспертов.

На втором месте по количеству набранных баллов оказался маршрут «Кузбасс – огонь в сердце». Эксперты также поддержали проект «Гран-тур Вся Карелия». Все три проекта получили статус брендовых маршрутов, станут якорными и будут предложены для последующего продвижения.

В ходе заседания начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова отметила, что новые брендовые маршруты получат максимальную поддержку Ростуризма в части продвижения.

Презентовал туристический маршрут нашего региона руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов совместно с туроператором «Пилигрим», пишет ПроГородСамара.

Жигулевские выходные – это насыщенный тур, который включает в себя элементы культурно-познавательного, экологического, гастрономического туризма и активного отдыха. В рамках маршрута в течение четырех дней у туристов появляется возможность попробовать нашу волжскую кухню, пройти по экологическим тропам Самарской Луки, посетить купеческую Сызрань, заняться активными видами отдыха на акватории Жигулевского моря в Тольятти, а также увидеть объекты автомобильного гиганта страны. Важная задача этого круглогодичного маршрута – познакомить туриста с регионом и замотивировать его вернуться сюда вновь для более подробного знакомства с понравившимися локациями и объектами, – отметил руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов.