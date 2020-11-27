Маршрут Москва — Самара вошел в список популярных направлений для путешествия в вагонах класса «люкс»

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще отправлялись в вагонах класса «люкс» этой осенью. Рейтинг популярных направлений составлен на основе данных о бронированиях на период с 1 сентября по 30 ноября.

Чаще всего в вагонах класса «люкс» путешествия совершаются между Москвой и Санкт-Петербургом, доля этого направления составляет 13,4%. Средний чек для люксового путешествия осенью по этому маршруту снизился на 27% по сравнению с осенью прошлого года — с 6 904 до 5 071 рубля за билет в одну сторону.

На втором месте направление Москва — Нижний Новгород. Билет в вагон класса «люкс» стоит в среднем 3 970 рублей, средний чек почти не изменился по сравнению с осенью прошлого года.

Замыкает тройку люксовых ж/д направлений маршрут Москва — Казань. Средний чек в вагон этого класса по данному направлению составляет 5 953 рубля, по сравнению с прошлой осенью он сократился на 9%.

Также в топ-10 направлений для поездок в люксовых вагонах входят Самара, Брянск, Симферополь, Петрозаводск, Сочи и Белгород. А замыкает десятку направление Сочи — Ростов-на-Дону.

Среди топ-10 направлений для путешествия в вагоне «люкс» больше всего снизились средние чеки по маршрутам Москва — Самара (-31%) и Москва — Петрозаводск (-25%). А заметнее всего подорожали билеты по направлению Москва — Брянск: средний чек вырос на 29%.