Комнаты отдыха преобразованы в современные отели на 22 ЖД-вокзалах, включая Самару

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ОАО «РЖД» реализует проект по преобразованию комнат длительного отдыха в современные гостиницы. В конце ноября новые отели открылись еще на пяти вокзальных комплексах страны: Кемерово, Самара, Волгоград, Пенза и Ульяновск-Центральный.

Отели на вокзалах отличает удобное расположение в центре городов с удобным транспортным сообщением. В них есть все необходимое для комфортного проживания как для бизнес-путешественников, так и для самостоятельных туристов и семей с детьми.

Для удобства пассажиров предусмотрена гибкая система заселения и проживания: гости сами определяют время заезда, а также продолжительность проживания (6, 12 или 24 часа).

Особое внимание уделяется соблюдению противоэпидемических мероприятий. В гостиницах проводится ежедневный мониторинг здоровья персонала, на регулярной основе осуществляется проветривание и тщательная уборка помещений с применением сертифицированных дезинфицирующих средств. Для гостей и сотрудников отелей также предусмотрен запас средств индивидуальной защиты, установлены санитарные станции с антисептиками для обработки рук.

Пилотный проект по преобразованию комнат длительного отдыха в формат современных отелей был реализован на станции Псков в конце 2019 года. В настоящее время новые гостиницы появились уже на 22 вокзальных комплексах.