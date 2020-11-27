Из Самары запустят прямые рейсы в Дубай

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Билеты уже в продаже.

В расписании международного аэропорта Курумоч скоро появится новый заграничный рейс. Речь идет об Объединенных арабских эмиратах (ОЭА). Из Самары можно будет напрямую улететь в Дубай. Авиаперевозчик — «Уральские авиалинии».

— Рейсы будут выполняться один раз в неделю начиная с 10 декабря, — пояснили на сайте авиакомпании.

Ближайшая дата, на которую еще можно купить билеты, это 17 декабря. Цены варьируются от 17 до 93 тысяч рублей. Вылет из аэропорта Курумоч в 05:05 утра по местному времени. Полет до Эмиратов займет 4 часа 50 минут.

Из Самары также открыли прямые рейсы в Занзибар и Стамбул, сообщает 63.ру.