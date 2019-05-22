Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»

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17 мая 2019 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии закрытия Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада».С 2012 года ежегодная «Туриада» собирает победителей региональных спортивно-туристских соревнований, студентов, обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», авторов и исполнителей самодеятельной песни из всех регионов ПФО. За это время лагерь стал неотъемлемым элементом календаря крупнейших спортивных мероприятий округа и основной площадкой для развития спортивного туризма в ПФО.В течение четырех дней на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области 700 участников мерялись силами в соревнованиях на первенстве ПФО по спортивному туризму на пешеходных, водных и вело-дистанциях, участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах, объединённых туристской тематикой.Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря, в том числе площадки презентаций туристического потенциала, молодежной политики, ярмарку ремёсел и экспозиции событийного туризма муниципальных районов Саратовской области. В палаточном городке Игорь Комаров встретился с победителями соревнований «Туриады-2019».Полномочный представитель подчеркнул, что в последние несколько лет значительно увеличилось количество спортивно-туристических соревнований регионального и муниципального уровней, но главное, в них принимает участие все больше молодежи.Так, количество обладателей спортивных разрядов с 2015 года увеличилось в пять раз (с 2 672 до 14 404 чел.), кандидатов в мастера спорта — в 3,5 раза (с 78 до 319 чел.).Наглядным свидетельством выросшего мастерства участников стали командные победы, регулярно одерживаемые командами из регионов Приволжского федерального округа в чемпионатах и первенствах России по спортивному туризму.«Туриада» — это еще и творческая лаборатория, определяющая развитие массового туризма в округе, — отметил Игорь Комаров. По его словам, именно здесь зарождались идеи, позже внедренные на уровне страны. – В этом году важнейшим событием, инициированным на «Туриаде», стало включение спортивного туризма в программу «Президентских спортивных игр» для школьников, поддержанное Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Мы взяли на контроль реализацию этого решения Президента России во всех регионах округа. Уверен, это даст мощный импульс дальнейшему развитию массового спортивного туризма».Одним из самых зрелищных событий заключительного дня «Туриады 2019» стала спортивно-туристская эстафета на Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО.На торжественной церемонии закрытия заслуженную награду из рук Игоря Комарова получила команда Самарской области, занявшая 3 место в эстафете. В общекомандном зачете «Туриады-2019» команда Самарской области заняла пятое место.