Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы

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Авиакомпания Red Wings запускает прямые рельсы из Самары в Симферополь. Как сообщается, они будут летать по понедельникам и четвергам.Стало известно, что прямые рейсы в Крым возобновляются сразу из восьми российских городов. Помимо Самары в Симферополь полетят самолеты из Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Тюмени, Уфы и Челябинска, информирует пресс-служба Международного аэропорта “Симферополь”.Кстати, изо всех городов эти рейсы будут оправляться два раза в неделю. В Самаре первые рейсы начнут летать с первого июня по понедельникам и четвергам. Кроме того, на эти полеты можно будет купить билеты по льготным субсидируемым тарифам, пишет ПроГородСамара.