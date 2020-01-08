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Новости /  Общество /  Туризм  

Гонки на собачьих упряжках в Тольятти станут частью мирового заезда

8 января 2020 10:34
109
Гонки на собачьих упряжках в Тольятти станут частью мирового заезда
Это первый случай в истории России, когда соревнования вошли в Arctic World Series наравне со знаменитыми гонками из США и Норвегии.

Старт будет дан 8 февраля. В этом году дистанция составит 550 км. Финишируют участники 13-14 февраля в г. Болгар (Татарстан).

С 2014 года «Волга Квест» открывает миру русскую зиму и величие одной из самых больших рек Европы. Когда-то гонка начиналась с желания пройти на собаках историческим маршрутом Великого волжского пути, соединявшего Скандинавию с Персией. Сегодня она идет с юга на север, через поселки и города Поволжья. Гостями региона становились профессионалы ездового спорта из России, США, Норвегии, Польши, Чехии и Германии, пишет ГТРК "Самара".

Кубковые очки Arctic World Series будут начисляться не только за скорость прохождения дистанции, но и за лучший уход за четверногими атлетами. Маршруты всех гонок серии проходят по красивейшим заповедным местам планеты, одним из которых является Национальный парк «Самарская Лука».
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