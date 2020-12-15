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Их обновили на заводе в Санкт-Петербурге всего за 2 месяца. Сегодня в Самару прибыли 6 капитально отремонтированных вагонов метро - 2 головных и 4 промежуточных. Перегон осуществлялся по железной дороге, ширина рельсовой колеи которой совпадает с шириной колеи метрополитена. Отдельный локомотив доставил груз на территорию электродепо «Кировское» в течение нескольких дней.

Первое, на что обращается внимание - это символичный дизайн, предложенный специалистами муниципального предприятия «Самарский метрополитен».

«Если раньше, до капитального ремонта, вагоны были бело-голубого цвета с прямыми полосами по кузову, то теперь они более яркие, орнамент ассоциируется и с водами Волги, и с самарской Ладьей. К тому же выбор был обусловлен идеей единства стилистики: абсолютно новый поезд, пополнивший парк метрополитена весной этого года, изготовлен в той же цветовой гамме», - подчеркнул заместитель директора МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Претерпела изменения и «начинка» капитально отремонтированных вагонов, чтобы они отвечали всем современным нормам и требованиям, в том числе в части безопасности.

«Полностью была заменена проводка и остальное оборудование с истекшим сроком службы. С целью обеспечения пожарной безопасности работы выполнялись с применением трудногорючих материалов. В частности, преобразились внутрисалонные элементы – кресла, обшивка. В интерьере теперь все гармонично. Для комфортных поездок людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные места. Смонтирована и система видеонаблюдения, позволяющая контролировать происходящее в салонах. Дополнительно установлены межвагонные предохранительные устройства для предотвращения случаев падения пассажиров между вагонами состава», - пояснил начальник электродепо «Кировское» МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Дмитрий Андреев.

Напомним, что в самарской «подземке» в сцепке каждого электропоезда по 4 вагона. Уже принято решение о том, что обновленные будут ходить в одном составе. Еще 2 капитально отремонтированных вагона предусмотрены для замены при необходимости. Кроме них, в парке самарского метрополитена имеется 44 вагона, так что в период капремонта работа четко по расписанию была обеспечена в полной мере, и горожане временное отсутствие части подвижного состава не ощутили.

В настоящее время в Самару уже выехали представители завода-изготовителя, которые с завтрашнего дня планируют начать пуско-наладочные работы, чтобы к Новому году прибывший состав начал вновь осуществлять перевозку пассажиров.

После капремонта срок службы вагонов продлевается еще на 15 лет.

Стоит также отметить, что необходимость обновления назрела давно. Этим вагонам – почти 33 года, и срок их эксплуатации подходил к концу. Вместе с тем на достижение предельного срока, после которого требуется капремонт, влияет пробег: он не должен превысить 2 миллиона километров.

Городские власти намерены продолжить поэтапное обновление парка метрополитена. В течение ближайших лет, по мере поступления финансирования муниципальное предприятие рассчитывает капитально отремонтировать остальной парк техники. Сейчас в нем 28 вагонов 1987 года выпуска, 4 вагона - 1988 года, 12 вагонов - 1991 года и 2 вагона - 1992 года. Техобслуживание и текущий ремонт выполняются в электродепо «Кировское», где имеется необходимая база, чтобы поезда выпускались на линию в технически исправном состоянии.

Кроме того, принимаются все меры, чтобы в сложный период пандемии коронавируса обеспечить работу метро в штатном режиме, не снижая количество подвижного состава на линии. Чтобы поездки были безопасными и комфортными, дважды в сутки проводится санитарная обработка вагонов и каждые 2 часа – дезинфекция поверхностей на станциях. Для минимизации контактов с персоналом предприятия запущена система бескассового обслуживания пассажиров.

Сейчас в Самаре самый быстрый и экологичный вид транспорта - метро перевозит в среднем 30 тысяч человек в день, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации