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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре транспортным полицейским подарили трёх щенков восточноевропейской овчарки

21 февраля 2020 17:55
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Пятимесячные щенки поступили в Центр кинологической службы на обучение с последующим использованием полицейскими-кинологами при несении службы на объектах транспорта.
Щенков Центру кинологической службы Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте передали в дар сотрудники одной из организаций города.

Пятимесячные щенки поступили в Центр кинологической службы на обучение с последующим использованием полицейскими-кинологами при несении службы на объектах транспорта.

В связи с особенностями несения службы полицейскими-кинологами Центра кинологической службы Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, до достижения возраста одного года щенков будут постепенно приучать к объектам транспортной инфраструктуры, чтобы эта обстановка стала для них привычной и не мешала дальнейшему применению с учётом специфики несения службы на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
После этого будет проведено тестирование, которое определит направление их дальнейшего обучения и использования.

В дальнейшем служебные собаки будут подготовлены полицейскими-кинологами ЦКС Средневолжского линейного управления в специализированных учебных заведениях МВД РФ.

В основном, полицейские-кинологи Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте используют своих четвероногих помощников при поиске оружия и наркотических средств, а также в следовой работе (выборка вещи, определение лиц, причастных к совершению преступления) и работе на задержании.

В служебной деятельности полицейских-кинологов Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте используются 14 собак.

За 2019 год со служебными собаками осуществлено 864 выезда, в том числе 22 - на места происшествий.

Применение служебных собак способствовало раскрытию 15 преступлений, из них 14 - по статье 228 УК РФ, 1 - по статье 222 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 29 единиц боеприпасов, 700 граммов наркотиков растительного происхождения и 69,5 граммов синтетических наркотиков.

Также в 2019 году с применением служебных собак проведено 3476 профилактических мероприятий и осуществлено 73 конвоя задержанных, передает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.


Фото:    пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте
 
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