В Самаре транспортным полицейским подарили трёх щенков восточноевропейской овчарки
21 февраля 2020 17:55
51
Пятимесячные щенки поступили в Центр кинологической службы на обучение с последующим использованием полицейскими-кинологами при несении службы на объектах транспорта.
В связи с особенностями несения службы полицейскими-кинологами Центра кинологической службы Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, до достижения возраста одного года щенков будут постепенно приучать к объектам транспортной инфраструктуры, чтобы эта обстановка стала для них привычной и не мешала дальнейшему применению с учётом специфики несения службы на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
После этого будет проведено тестирование, которое определит направление их дальнейшего обучения и использования.
В дальнейшем служебные собаки будут подготовлены полицейскими-кинологами ЦКС Средневолжского линейного управления в специализированных учебных заведениях МВД РФ.
В основном, полицейские-кинологи Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте используют своих четвероногих помощников при поиске оружия и наркотических средств, а также в следовой работе (выборка вещи, определение лиц, причастных к совершению преступления) и работе на задержании.
В служебной деятельности полицейских-кинологов Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте используются 14 собак.
За 2019 год со служебными собаками осуществлено 864 выезда, в том числе 22 - на места происшествий.
Применение служебных собак способствовало раскрытию 15 преступлений, из них 14 - по статье 228 УК РФ, 1 - по статье 222 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 29 единиц боеприпасов, 700 граммов наркотиков растительного происхождения и 69,5 граммов синтетических наркотиков.
Также в 2019 году с применением служебных собак проведено 3476 профилактических мероприятий и осуществлено 73 конвоя задержанных, передает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
21 февраля 2020 12:42
Он будет производить железобетонные изделия. Экономика региона
355
21 февраля 2020 09:56
Дополнительную сумму организация получит и в 2021 году. Экономика региона
153
19 февраля 2020 10:16
Она состоялась 13-14 февраля в Тольятти. Экономика региона
232
Финансы и Банки
19 февраля 2020 12:53
К 23 Февраля и 8 Марта Сбербанк запустил сервис создания праздника для близких. Финансы и Банки
234
18 февраля 2020 20:32
Сбербанк сократил сроки принятия решения по ипотечным заявкам. Теперь для клиентов, получающих зарплату на карту бан