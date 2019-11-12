В Самаре состоялся пробный пуск трамвая по «правому повороту» путей от улицы Ташкентская в направлении стадиона
12 ноября 2019 19:32
145
Это техническое открытие пути, в рамках которого проведен пробный выезд на линию с участием Первого заместителя главы Самары Владимира Василенко.
Важно отметить, что вагоновожатому не приходится вручную переводить стрелки – они рассчитаны на автоматическое переключение.
«Такой подход способствует и повышению безопасности движения, и ускорению перевозки пассажиров, в том числе, за счет исключения технических остановок для ручного перевода стрелок, занимающих, как правило, до 3-5 минут. Оснащение трамвайного поворота такой автоматизированной системой произвели в рамках проекта «Умный город», - сообщил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.
Это один из шагов в направлении автоматизации – в дальнейшем (в 2020 – 2021 годах) планируется внедрить автоматические стрелки еще на двух трамвайных поворотах в других районах Самары.
Причем механизм переключения автоматических стрелок буден синхронизирован со светофорными объектами. То есть все это будет связано с комплексом АСУДД – с Автоматизированной Системой Управления Дорожным Движением, предусматривающей технические, программные и организационные меры, обеспечивающие сбор и обработку информации о параметрах транспортных потоков и на основе этого оптимизирующие управление движением.
Автоматические стрелки – это и самое современное, важное и нужное, и самое дорогое с точки зрения материальных затрат из всего объема мероприятий по строительству «правого поворота» трамвайной линии. Стрелки чешские - произведены в г. Прага. Заказ постарались выполнить в короткий срок, однако немалое время понадобилось для поставки с учетом перемещения через границы нескольких государств и таможенные процедуры. При этом строительно-монтажные работы выполнены в штатном режиме. Ранее подрядная организация «ВТС Метро» уже трудилась в Самаре на строительстве трамвайной линии к стадиону «Самара Арена».
«Специалисты нашей компании уже работали в России – не только в Самаре, где устанавливали оборудование на трамвайном кольце у стадиона и здесь же, на улице Ташкентская. Мы трудились и в Санкт-Петербурге, и в Смоленске, и в Москве при строительстве большого депо. Очень рад тому, что в вашем городе уделяют время и находят средства для внедрения современных технологий в строительстве трамвайного пути», - рассказал представитель компании «Электролайт» - производителя автоматики для стрелок Ян Лембл.
На объекте строительства «правого поворота» полностью завершить работы, которые продолжались порядка двух месяцев, должны в ближайшее время – благоустройство территории намерены восстановить через неделю.
В настоящее время перед подрядной организацией стоит задача по подготовке всех необходимых документов для сдачи объекта в эксплуатацию, после чего по «правому повороту» будет организовано регулярное движение трамваев.
«Правый поворот» позволит, кроме маршрутов №№ 7,11, 12, которые уже ходят в направлении стадиона, завести на стадион и другие проходящие трамвайные маршруты. От стадиона будет возможность уехать на трамваях в различные районы города. При этом за счет движения по выделенному пути будет обеспечиваться ритмичность работы транспорта.
В ближайшее же время к стадиону «Самара Арена» с задействованием нового «правого поворота» планируется пустить трамваи пяти маршрутов:
- № 7 «Стадион «Самара Арена» - станция метро «Победа»;
- № 11 «Стадион «Самара Арена» - автостанция «Аврора»;
- № 12 «Стадион «Самара Арена» – «Юнгородок»;
- № 24к «Костромской переулок – 15-й микрорайон»;
- № 25 «Безымянская ТЭЦ – Барбошина поляна».
Из пяти указанных маршрутов два - №№ 7 и 24к - будут работать по будним дням и два - №№ 11, 12 - по выходным дням.
Интервал движения составит:
- по маршрутам №№ 7, 11, 12 – 8 минут;
- по маршруту № 24к – 20 минут;
- по маршруту № 25 – 40 минут.
Еще один маршрут - № 25 - будет работать в дни матчей для подвоза и вывоза болельщиков со стороны Безымянки, а также в дни проведения других культурно-массовых мероприятий на стадионе, чтобы жители Безымянки и 15 микрорайона могли спокойно доезжать до «Самара Арена» без пересадок..
«Мы сейчас продолжаем выполнять ту работу, которая была начата при подготовке Самары к проведению Чемпионата мира по футболу. Стоит задача оживить кольцо возле стадиона «Самара Арена», чтобы на него могли заходить трамвайные маршруты, следующие из города и в город. В дальнейшем здесь будет развиваться транспортно-пересадочный узел. И мы к этому готовы. Будут и короткие маршруты для доставки пассажиров на кольцо к стадиону. По светофорам будет организована «зеленая волна». Жителям не придется думать, как добраться до спортивного объекта – они смогут избежать пересадок», - подчеркнул Владимир Василенко.
«В связи со строительством нового поворота совершенствуется транспортная инфраструктура. Будем изучать пассажиропоток, анализировать востребованность маршрутов. И с учетом того, что планируется сформировать пересадочный узел у стадиона, постепенно будет пересматриваться и схема движения трамваев. При необходимости поставим вопрос о возможности введения дополнительных маршрутов», - добавил Михаил Ефремов.
Уже в субботу, 30 ноября 2019 года, в день футбольного матча планируется первый пуск маршрута № 25 к стадиону «Самара-Арена» - при условии, что будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию «правого поворота».
Движение трамваев на постоянной основе с задействованием «правого поворота» планируется в конце декабря 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 ноября 2019 13:03
Сумма отражена в городском бюджете 2020 года. Экономика региона
170
11 ноября 2019 12:58
Одновременная отгрузка зерна на два зерновоза в этом сезоне первая. Экономика региона
236
11 ноября 2019 12:47
Производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт. Экономика региона
258
Финансы и Банки
12 ноября 2019 15:39
12 ноября Сбербанк отмечает свой 178-й день рождения. По этому случаю банк подготовил акции и бонусы как для розничных, так и для корпоративных клиентов. Финансы и Банки
186
11 ноября 2019 11:32
СберМаркет — новый сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов. Финансы и Банки
257
8 ноября 2019 12:37
В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров. Финансы и Банки
348
Строительство
12 ноября 2019 13:14
Здание, которое возводят на Московском шоссе, может оказаться очередным «Макдоналдсом». Строительство
194
12 ноября 2019 12:15
На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направили дополнительные средства Строительство
217
11 ноября 2019 13:22
Будет вестись строительство метро. Строительство
599
Материалы и технологии
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
57
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
64
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
97
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
268
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
899
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1933
Бизнес
12 ноября 2019 11:41
В трех самарских МФЦ можно открыть «Бизнес под ключ» Теперь сервисы, связанные с открытием своего дела, стали доступны в одном окне. Бизнес
185
11 ноября 2019 23:13
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей. Бизнес
314
11 ноября 2019 18:15
Что касается участников рынка, то лидерство по-прежнему за тольяттинским АвтоВАЗом. Бизнес
291
Новости компаний
12 ноября 2019 10:05
И завод, в свою очередь, заинтересован в талантливых и перспективных молодых специалистах, способных развивать производство и развиваться самим. Новости компаний
186
12 ноября 2019 09:14
На прошлой неделе в Государственной думе России обсуждали проблему изношенности теплосетевых коммуникаций в городах страны. Новости компаний
233
12 ноября 2019 08:55
Выставка и кукольный спектакль для детей состоялся при участии сотрудников КНПЗ. Новости компаний
195
11 ноября 2019 22:12
К повышению цен стоит быть готовыми. Лайф рассказывает, как свести затраты к минимуму. Новости компаний
295
IT и Коммуникации
23 октября 2019 23:55Индивидуальные IP адреса – особенности
Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте proxyline.net вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
96
21 октября 2019 23:35Виды и особенности чехлов для iPhone
Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона. IT и Коммуникации
114
20 октября 2019 10:37
Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
112
Транспорт
12 ноября 2019 19:32
Вагоновожатому не приходится вручную переводить стрелки – они рассчитаны на автоматическое переключение. Транспорт
145
12 ноября 2019 12:58
Из городского бюджета на эти цели выделят почти 20 миллионов рублей. Транспорт
274
12 ноября 2019 12:50
Также предусматриваются отделение трамвайных потей от проезжей части. Транспорт
170
12 ноября 2019 12:32
Он предназначен для обозначения переносных камер-треног. Транспорт
173
Предпринимательство
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
186
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
347
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
621
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
483
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
620
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
448
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
326
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
402
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
528
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
413
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1449
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2048
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1399
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1696
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1871
Мероприятия