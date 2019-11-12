В Самаре состоялся пробный пуск трамвая по «правому повороту» путей от улицы Ташкентская в направлении стадиона

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Это техническое открытие пути, в рамках которого проведен пробный выезд на линию с участием Первого заместителя главы Самары Владимира Василенко.Важно отметить, что вагоновожатому не приходится вручную переводить стрелки – они рассчитаны на автоматическое переключение.«Такой подход способствует и повышению безопасности движения, и ускорению перевозки пассажиров, в том числе, за счет исключения технических остановок для ручного перевода стрелок, занимающих, как правило, до 3-5 минут. Оснащение трамвайного поворота такой автоматизированной системой произвели в рамках проекта «Умный город», - сообщил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.Это один из шагов в направлении автоматизации – в дальнейшем (в 2020 – 2021 годах) планируется внедрить автоматические стрелки еще на двух трамвайных поворотах в других районах Самары.Причем механизм переключения автоматических стрелок буден синхронизирован со светофорными объектами. То есть все это будет связано с комплексом АСУДД – с Автоматизированной Системой Управления Дорожным Движением, предусматривающей технические, программные и организационные меры, обеспечивающие сбор и обработку информации о параметрах транспортных потоков и на основе этого оптимизирующие управление движением.Автоматические стрелки – это и самое современное, важное и нужное, и самое дорогое с точки зрения материальных затрат из всего объема мероприятий по строительству «правого поворота» трамвайной линии. Стрелки чешские - произведены в г. Прага. Заказ постарались выполнить в короткий срок, однако немалое время понадобилось для поставки с учетом перемещения через границы нескольких государств и таможенные процедуры. При этом строительно-монтажные работы выполнены в штатном режиме. Ранее подрядная организация «ВТС Метро» уже трудилась в Самаре на строительстве трамвайной линии к стадиону «Самара Арена».«Специалисты нашей компании уже работали в России – не только в Самаре, где устанавливали оборудование на трамвайном кольце у стадиона и здесь же, на улице Ташкентская. Мы трудились и в Санкт-Петербурге, и в Смоленске, и в Москве при строительстве большого депо. Очень рад тому, что в вашем городе уделяют время и находят средства для внедрения современных технологий в строительстве трамвайного пути», - рассказал представитель компании «Электролайт» - производителя автоматики для стрелок Ян Лембл.На объекте строительства «правого поворота» полностью завершить работы, которые продолжались порядка двух месяцев, должны в ближайшее время – благоустройство территории намерены восстановить через неделю.В настоящее время перед подрядной организацией стоит задача по подготовке всех необходимых документов для сдачи объекта в эксплуатацию, после чего по «правому повороту» будет организовано регулярное движение трамваев.«Правый поворот» позволит, кроме маршрутов №№ 7,11, 12, которые уже ходят в направлении стадиона, завести на стадион и другие проходящие трамвайные маршруты. От стадиона будет возможность уехать на трамваях в различные районы города. При этом за счет движения по выделенному пути будет обеспечиваться ритмичность работы транспорта.В ближайшее же время к стадиону «Самара Арена» с задействованием нового «правого поворота» планируется пустить трамваи пяти маршрутов:- № 7 «Стадион «Самара Арена» - станция метро «Победа»;- № 11 «Стадион «Самара Арена» - автостанция «Аврора»;- № 12 «Стадион «Самара Арена» – «Юнгородок»;- № 24к «Костромской переулок – 15-й микрорайон»;- № 25 «Безымянская ТЭЦ – Барбошина поляна».Из пяти указанных маршрутов два - №№ 7 и 24к - будут работать по будним дням и два - №№ 11, 12 - по выходным дням.Интервал движения составит:- по маршрутам №№ 7, 11, 12 – 8 минут;- по маршруту № 24к – 20 минут;- по маршруту № 25 – 40 минут.Еще один маршрут - № 25 - будет работать в дни матчей для подвоза и вывоза болельщиков со стороны Безымянки, а также в дни проведения других культурно-массовых мероприятий на стадионе, чтобы жители Безымянки и 15 микрорайона могли спокойно доезжать до «Самара Арена» без пересадок..«Мы сейчас продолжаем выполнять ту работу, которая была начата при подготовке Самары к проведению Чемпионата мира по футболу. Стоит задача оживить кольцо возле стадиона «Самара Арена», чтобы на него могли заходить трамвайные маршруты, следующие из города и в город. В дальнейшем здесь будет развиваться транспортно-пересадочный узел. И мы к этому готовы. Будут и короткие маршруты для доставки пассажиров на кольцо к стадиону. По светофорам будет организована «зеленая волна». Жителям не придется думать, как добраться до спортивного объекта – они смогут избежать пересадок», - подчеркнул Владимир Василенко.«В связи со строительством нового поворота совершенствуется транспортная инфраструктура. Будем изучать пассажиропоток, анализировать востребованность маршрутов. И с учетом того, что планируется сформировать пересадочный узел у стадиона, постепенно будет пересматриваться и схема движения трамваев. При необходимости поставим вопрос о возможности введения дополнительных маршрутов», - добавил Михаил Ефремов.Уже в субботу, 30 ноября 2019 года, в день футбольного матча планируется первый пуск маршрута № 25 к стадиону «Самара-Арена» - при условии, что будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию «правого поворота».Движение трамваев на постоянной основе с задействованием «правого поворота» планируется в конце декабря 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации