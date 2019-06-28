В МВД рассказали о механизме конфискации авто у пьяных водителей

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Процедура конфискации автомобиля вызывает ряд спорных вопросов. Например, как быть, если за рулем автомобиля был не его владелец. Колокольцев пояснил, что в этом случае предлагается предусмотреть возможность подачи владельцем автомобиля регрессного иска в отношении нарушителя. Глава МВД подчеркнул, что автомобиль является источником повышенной опасности и передавать его гражданину, который может совершить действия с печальными последствиями, нельзя.Ранее озвучивалось, что изменения на законодательном уровне планируется вносить в статью 264.1 УК. По ней установлено наказание за такие повторные нарушения, как отказ от освидетельствования и пьяное вождение. А в административном кодексе будет прописано, что если пьяный водитель управляет не своим автомобилем, собственник машины обязан изъять ее у нарушителя и не допускать повторного управления в нетрезвом виде. Если будет выявлен случай повторного управления в нетрезвом виде, машину изымут в пользу государства и продадут на аукционе.