Стало известно, какие именно остановки около ТЦ «Захар» в Самаре переименуют

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Новые названия введут из-за реставрации Фабрики-кухни.

Около торгового центра «Захар» находятся автобусные и трамвайные остановки

В мэрии Самары пояснили, каким остановкам грозит переименование в ближайшее время. Речь идет сразу о нескольких пунктах.

— Остановки трамваев и автобусов «КРЦ "Звезда"» в обоих направлениях по улице Ново-Садовой будут называться «Самарский филиал Третьяковской галереи», — рассказали 63.RU в мэрии.

Когда именно горожанам придется привыкать к новому названию, еще не известно. Сейчас в департаменте транспорта лишь готовят документы.

Изменение названий остановок связано с открытием в бывшем здании Фабрики-кухни на Ново-Садовой филиала Третьяковской галереи. Здесь разместят основные фонды XX века.

Рядом с музеем обустроят сквер, в котором появится Сад баланса.

Само здание Фабрики-кухни сейчас находится на реставрации. Планировка строения представляет собой скрещение серпа и молота — символ единства рабочих и крестьян.