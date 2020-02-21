Новый рейс из Самары в Москву начинает выполнять авиакомпания «Red Wings»
21 февраля 2020 17:37
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Вылет в Самару из Москвы запланирован на 15:45, обратный рейс из Самары будет отправляться в 19:20.
С 1 июня вылет из Москвы будет осуществляться в 10:55, из Самары в 14:30 (время местное).
Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A320, передает пресс-служба аэропорта.
Фото из открытых источников
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