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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Новый рейс из Самары в Москву начинает выполнять авиакомпания «Red Wings»

21 февраля 2020 17:37
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С 28 апреля.
С 28 апреля авиакомпания «Red Wings» начинает выполнять рейсы из аэропорта Домодедово в Самару и в обратном направлении с частотой 4 рейса в неделю, с 1 июня -  ежедневно.

Вылет в Самару из Москвы запланирован на 15:45, обратный рейс из Самары будет отправляться в 19:20.

С 1 июня вылет из Москвы будет осуществляться в 10:55, из Самары в 14:30 (время местное).

Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A320, передает пресс-служба аэропорта.


Фото из открытых источников
 
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