В Самарской области временно перекроют ряд дорог

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В Кинельском районе будет временно прекращено движение автотранспорта на региональных дорогах в период соревнований по велоспортуВ целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивных мероприятий Всероссийского уровня предусмотрено временное прекращение дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения по велоспорту-шоссе, а именно:— 5 июля с 10.00 до 16.00 на автомобильных дорогах «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» и «Бузаевка-Чубовка» — «Урал-Муханово»;— 7 июля с 10.00 до 16.00 на автомобильной дороге «Урал-Муханово» — «Бузаевка-Чубовка»;— 11 июля с 10.00 до 16.00 на автомобильной дороге «Бузаевка-Чубовка» — «Урал-Муханово»;— 12 июля с 10.00 до 16.00 на автомобильных дорогах «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» и «Бузаевка-Чубовка» — «Урал-Муханово».Просим водителей быть внимательнее и обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные в данный период, сообщает пресс-служба облправительства.