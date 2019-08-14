Бесплатный Wi-Fi появится в автобусах Самары

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С конца августа по городу будут двигаться автобусы c Wi-Fi. Бесплатные открытые точки доступа Wi-Fi будут установлены на 20 автобусах общественного транспорта, работающих на муниципальных маршрутах. Предположительно, это будут машины, курсирующие по 66 и 67 маршруту.- Мы обратили внимание, что среди пассажиров этих маршрутов много молодых людей, использующих гаджеты. Теперь горожане смогут в любое время подключиться и бесплатно пользоваться интернетом, без ограничения по времени и трафику, двигаясь в общественном транспорте, – отметили в «Самара Авто Газ».Автобусы с точками доступа будут отмечены специальными наклейками. Для подключения к сети необходимо будет произвести несложную авторизацию, используя гаджет с подключением к Wi-Fi.