Яндекс рассказал, что произойдёт с пробками осенью в Самаре

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В Яндексе проанализировали, как меняется уровень пробок осенью в Самаре. Особое внимание аналитики обратили на утренний час пик.Традиционно с конца мая загруженность дорог в городе начинает уменьшаться. Пробки возвращаются к последней неделе августа — многие в это время приезжают из отпусков и начинают активнее пользоваться автомобилями. Этот уровень без резких изменений держится вплоть до декабря.Первый день осени и начало учебного года всё же влияют на ситуацию в городе. С 1 сентября более выраженным становится утренний час пик — многие одновременно везут детей в школу.Аналитики Яндекса посчитали, на сколько вырастает утренний балл пробок в городах-миллионниках осенью. Самара оказалась на третьем месте — с сентября балл пробок в городе обычно увеличивается на 1,4 балла. Так же загруженность дорог в утренний час пик растёт в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, Москва — на 11-м месте.Фото: pixabay.com