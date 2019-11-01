В центре Самары 7 ноября перекроют дороги
1 ноября 2019 11:05
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Как сообщалось ранее, 7 ноября в Самаре на площади им. Куйбышева будет проведен Парад памяти. В связи с этим мероприятием будет временно введено ограничение движения транспорта на нескольких участках дорог.
Так, по информации администрации города с 6:00 до 15:00 7 ноября будут перекрыты:
ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького,
ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская,
ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева,
ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская,
Волжский проспект от ул. Вилоновская до ул. Маяковского;
С 14:00 до 18:00 6 ноября 2019 года ограничения будут действовать на следующих участках улиц:
ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская,
ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе,
ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича,
ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
А с 10:00 до 15:00 31 октября 2019 года будут перекрыты дороги по:
ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская,
ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе,
ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича,
ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Кроме того, с 08:00 6 ноября 2019 года до 15:00 7 ноября 2019 года вводится запрет на остановку и стоянку ТС на некоторых участках дорог:
ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького,
ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская,
ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева,
ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская,
по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского;
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут движения.
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