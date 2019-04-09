В Самарской области в рамках национального проекта предстоит отремонтировать 247 км автомобильных дорог

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В 83 российских регионах, ставших участниками национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершена работа по заключению так называемых «денежных» соглашений с Росавтодором о предоставлении межбюджетных трансфертов. Данные документы предусматривают федеральное финансирование дорожной деятельности субъектов для исполнения ими принятых обязательств по достижению целевых показателей нацпроекта.В 2019 году общий объем межбюджетных трансфертов, распределенных законом о федеральном бюджете, составляет 106,2 млрд руб. Правила их предоставления и распределения утверждены Правительством РФ.Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов между Росавтодором и Самарской областью заключено 25 марта. Общая сумма финансирования из федерального бюджета в 2019-2021 годах составит 6,46 млрд рублей, в том числе в 2019 году – 3,06 млрд рублей.Сейчас территории ведут работу по завершению процесса подписания аналогичных соглашений с органами местного самоуправления для своевременного проведения конкурсных процедур. В Самарской области уже заключено 100% соглашений с муниципалитетами. Кроме Самарской области 100% соглашений с муниципалитетами заключили в Смоленской, Свердловской, Пензенской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Брянской и Калужской областях, Алтайском, Пермском и Краснодарском краяхНапомним, этому этапу предшествовало формирование региональных проектов — в соответствии с методическими рекомендациями Минтранса России каждый субъект разработал их с перспективой на 6 лет, определив перечни работ по конкретным дорожным объектам на 2019–2021 годы и укрупненный перечень до завершения реализации национального проекта (2022–2024). Рассмотрение данных программ началось еще осенью прошлого года. За это время проведена большая совместная работа Росавтодора и региональных проектных офисов по их корректировке и доработке, итогом которой стало согласование паспортов проектов.Они включают свыше 6 тыс. объектов, более 60% из них уже включены в план-график торгов.В Самарской области в план-график включены все объекты, запланированные к ремонту в 2019 году. В рамках национального проекта в регионе предстоит отремонтировать 247 км автомобильных дорог, в том числе 179,9 км – регионального значения, 49,9 км – в Самаре и 17,15 км в Тольятти.Всего в стране в рамках нацпроекта в 2019 году планируется привести в нормативное состояние 6,4 тыс. км региональных трасс и 9 тыс. км дорожной сети городских агломераций. Кроме того, в числе ключевых целей - снижение смертности в результате ДТП, уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, а также снижение уровня аварийности.«В течение последующих шести лет в рамках нацпроекта нам необходимо отремонтировать 1400 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в полтора раза повысив уровень нормативного состояния региональной дорожной сети. В рамках Самарско-Тольяттинской агломерации этот показатель должен вырасти с 54,6% до 85%», - подчеркнул 27 марта в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона жителям Глава региона Дмитрий Азаров.Напомним, 29 марта было подписано распоряжение Правительства РФ о распределении еще 5 млрд рублей из федерального бюджета на проведение капиталоемких мероприятий в 15 субъектах России в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. В том числе Самарской области выделены средства на начало реконструкции автомобильной дороги «Тольятти-Ягодное».