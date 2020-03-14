В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели проверку пассажирских автобусов

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В целях повышения качества организации и осуществления пассажирских перевозок, а также профилактики безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Елховскому району провели на 103 км автодороги Самара-Ульяновск мероприятие «Автобус», в ходе которого проверили пассажирский автотранспорт.При проведении проверки дорожные полицейские обращали особое внимание на соблюдение водителями автобусов требований ПДД РФ и положения об обеспечении безопасности в сфере перевозки пассажиров. Кроме того, правоохранители осуществляли контроль за техническим состоянием транспортных средств, проверяли наличие необходимой путевой документации, законности осуществления перевозочной деятельности, а также соблюдения режима труда и отдыха водителями автобусов.В ходе оперативно-профилактического мероприятия полицейскими проверено 10 автобусов, возбуждено 5 дел об административном правонарушении. Со всеми водителями была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения требований Правил дорожного движения, сообщает облМВД.