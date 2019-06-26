Российских водителей могут лишать прав за нечитаемые номера
26 июня 2019 09:36
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Российских водителей смогут лишать прав за нечитаемые номера. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда, который разъяснил нюансы применения 12-й главы КоАП о наказаниях за нарушение ПДД. Теперь, если водитель умышленно закрыл номерной знак автомобиля листом бумаги, листвой, грязью или снегом, то по решению суда он может быть наказан штрафом до пяти тысяч рублей или же лишиться прав.
В этом случае инспектор ДПС должен доказать преднамеренность действий автомобилиста. Если умышленность действий водителя не доказана, то в качестве санкции можно применять лишь штраф суммой 500 рублей.
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