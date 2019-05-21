Куйбышевская магистраль расширяет границы деятельности, направленной на профилактику ДТП на переездах

90

В целях профилактики нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах между Куйбышевской железной дорогой и общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Самарской области достигнута договоренность о совместной работе в данном направлении.В рамках договоренности предусмотрено проведение уроков безопасности с демонстрацией видеороликов о случаях ДТП на железнодорожных переездах для учащихся ДОСААФ России Самарской области.Так, 20 мая в Самарской объединенной технической школе ДОСААФ России прошел урок безопасности, в ходе которого будущим водителям на конкретных примерах, в виде слайдов и фотографий, показали к каким тяжким, порой непоправимым, последствиям приводят спешка и самоуверенность, желание сэкономить пару минут и проскочить под запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.Ролик по безопасности на переездах будет демонстрироваться в каждой новой группе во всех подразделениях ДОСААФ России Самарской области: Кошкинской технической школе, Жигулевской, Новокуйбышевской, Отрадненской, Самарской, Сызранской, Похвистневской, Чапаевской автомобильных школах.Куйбышевская железная дорога придает большое значение вопросу обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах, работе по улучшению их технического состояния и внедрению новых технических средств, направленных на снижение аварийности, однако положение дел в данной сфере продолжает вызывать обоснованную тревогу.С начала 2019 года на пересечениях железнодорожных путей Куйбышевской магистрали и автомобильных дорог зафиксировано 11 случаев ДТП (6 за аналогичный период прошлого года). Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.Куйбышевская железная дорога призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.