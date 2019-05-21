Куйбышевская магистраль расширяет границы деятельности, направленной на профилактику ДТП на переездах
21 мая 2019 13:39
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В целях профилактики нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах между Куйбышевской железной дорогой и общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Самарской области достигнута договоренность о совместной работе в данном направлении.
В рамках договоренности предусмотрено проведение уроков безопасности с демонстрацией видеороликов о случаях ДТП на железнодорожных переездах для учащихся ДОСААФ России Самарской области.
Так, 20 мая в Самарской объединенной технической школе ДОСААФ России прошел урок безопасности, в ходе которого будущим водителям на конкретных примерах, в виде слайдов и фотографий, показали к каким тяжким, порой непоправимым, последствиям приводят спешка и самоуверенность, желание сэкономить пару минут и проскочить под запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.
Ролик по безопасности на переездах будет демонстрироваться в каждой новой группе во всех подразделениях ДОСААФ России Самарской области: Кошкинской технической школе, Жигулевской, Новокуйбышевской, Отрадненской, Самарской, Сызранской, Похвистневской, Чапаевской автомобильных школах.
Куйбышевская железная дорога придает большое значение вопросу обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах, работе по улучшению их технического состояния и внедрению новых технических средств, направленных на снижение аварийности, однако положение дел в данной сфере продолжает вызывать обоснованную тревогу.
С начала 2019 года на пересечениях железнодорожных путей Куйбышевской магистрали и автомобильных дорог зафиксировано 11 случаев ДТП (6 за аналогичный период прошлого года). Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.
Куйбышевская железная дорога призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
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