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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Дорожники завершили ремонт 50 участков дорог в Самаре и области

6 августа 2019 12:31
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Дорожники завершили ремонт 50 участков дорог в Самаре и области
Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 45%.

Напомним, в 2019 году нацпроектом предусмотрен ремонт 91 участка дорог общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс, сообщает пресс-служба облправительст.

На эти цели направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,26 млрд рублей – средства федерального бюджета. «Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог», - подчеркивает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В настоящее время дорожники завершили работы на 50 участках автодорог, в том числе на 43 дорогах в Самаре общей протяженностью 41,14 км и 7-ми дорогах регионального значения общей протяженностью 35,2 км.

Так, в Самаре завершен ремонт участков автомобильных дорог по улицам Речная, Дзержинского, Тухачевского, Фрунзе, Краснодонская, Гастелло, Калинина, Воронежская, Нагорная, Отважная и другим.
На региональной сети завершены работы на участках трасс «Урал» -Новосемейкино в Красноярском районе, Борма-Кошки-Погрузная в Кошкинском районе, «Урал»-Челно-Вершины-Суходол» в Сергиевском районе, Похвистнево-Клявлино в Камышлинском районе, Челно-Вершины – Каменный Брод, «Урал»-Челно-Вершины – Шентала в Челно-Вершинском районе и Клявлино-Шентала в Шенталинском районе.
Активно ведутся работы по ремонту 48 участков автомобильных дорог. В Самаре в высокой степени готовности работы по капитальному ремонту Заводского шоссе, комплексному ремонту улицы Победы. В Тольятти верхний слой покрытия уложен на участке улицы Ленинградской и проезде западнее центральной площади, рядом со зданием Думы.
Близок к завершению ремонт участков региональных трасс «Урал»-Большая Каменка-Русская Селитьба – Большая Чесноковка в Красноярском районе, Тольятти-Узюково-Димитровград в Ставропольском районе.

Кроме того, в июле началась реализация капиталоемких объектов дорожного строительства. В Тольятти дорожники приступили к строительству участка улицы Офицерской (на участке от ул. Поляковой до Южного шоссе). Дорога должна была стать одной из сквозных трасс Автозаводского района с прямым выходом на Южное шоссе и Обводную г.Тольятти. В ходе дорожных работ помимо устройства дорожного полотна будут выполнены работы по строительству тротуаров, устройству улично-дорожного освещения, ливневых канализаций, а также оснащению дороги техническими средствами безопасности дорожного движения. Строительство улицы завершится в 2021 году, в текущем году планируется провести работы по переустройству коммуникаций.
Также начаты подготовительные работы в рамках реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе. Вопрос о выделении федерального софинансирования этой дороги активно обсуждался Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ. В результате трасса была включена в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам реконструкции дорога будет уширена до 4-х полос движения, появятся две транспортные развязки на въездах на территорию Особой экономической зоны и путепровод для проезда сельскохозяйственной техники.
В официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» по адресу vk.com/bkadsamarobl размещен видеоролик о ходе проведения дорожных работ в июле 2019 года.



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