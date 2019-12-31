В Самаре открыли движение по Фрунзенскому мосту
31 декабря 2019 13:46
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Во вторник, 31 декабря, для автомобилей открыли Фрунзенский мост. Движение идет по основному ходу дороги. Также функционирует транспортная развязка на улице Шоссейной, пишет "Самарская газета".
Фрунзенский мост связал Самарский и Куйбышевский районы, соединил улицы Фрунзе и Шоссейную, а также обеспечил пропуск транспортных потоков в сторону федеральных трасс М-32 и М-5.
В скором времени начнется второй этап строительства Фрунзенского моста. Это участок от улицы Шоссейной до границы Самары. Протяженность новой трассы, где будет от четырех до шести полос, составит 7,78 километра. Она должна быть готова к ноябрю 2022 года.
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