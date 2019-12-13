Улицу Самарская в старом центре Самары временно перекроют
13 декабря 2019 11:59
103
Временное ограничение движения транспорта связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе холодного водоснабжения (диаметром - 150 мм), проводимыми специалистами «РКС-Самара» в связи с технологическим отказом.
С 21:00 12 декабря 2019 года автобусные маршруты №№ 3, 5д, 11, 48д на время ремонтных работ по ул. Самарская № 32 на участке между улицами Ленинградская и Венцека проследуют по улицам Самарская, Ленинградская, Галактионовская в обоих направлениях.
Ограничение движения на указанном участке будет действовать до окончания работ, пишет Самру.ру.
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