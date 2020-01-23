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Новости /  Экономика /  Транспорт  

18 новых станций: в Самаре обсуждают развитие метро до 2038 года

23 января 2020 12:55
70
18 новых станций: в Самаре обсуждают развитие метро до 2038 года
Правда, пока это лишь одна из инициатив.

Портал Табурент.ру опубликовал схему перспективного развития метрополитена в Самарской области с 2019 по 2038 годы. Представленная схема предполагает строительство 18 новых станций метро, причем одна из веток должна пересекать реку Самару.
Как сообщает издание, развитие скоростного общественного транспорта является ключевым мероприятием по развитию транспортной инфраструктуры Самары на период 2025-2038 годов.

"Перечень мероприятий по развитию метрополитена предполагает строительство участка второй линии от перспективной станции "Хлебная" до перспективной станции "Орловская" со строительством пяти станций до 2028 года, участка от перспективной станции "Орловская" до перспективной станции "18 км" (в районе пересечения Волжского и Московского шоссе) со строительством пяти станций, а также строительство нового участка метрополитена от станции "Московская" до перспективной станции "12 станция", расположенной в поселке Соцгород с пересечением реки Самары со строительством восьми станций и электродепо", - сообщает Табурент.ру.

Стоимость этих мероприятий, по данным издания, - 240 млрд рублей.

Правда, в областном министерстве строительства пояснили, что это лишь одна из инициатив, которые в настоящее время обсуждаются, и никакой официальной подоплеки она не имеет, пишет Волга Ньюс.
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