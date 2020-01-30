132 километра дорог отремонтируют в Самаре и Тольятти в 2020 году
30 января 2020 09:56
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В Самарско-Тольяттинской агломерации в 2020 году будет отремонтировано 132 км автодорог в рамках национального проекта, заявил во время правительственного часа в Самарской губдуме министр транспорта и автомобильных дорог губернии Иван Пивкин.
Магистраль "Центральная" в Самаре и обход Тольятти с мостом через Волгу будут платными.
Будет разработан проект транспортного развития агломерации, в который войдёт отдельный раздел по улучшению работы общественного транспорта.
Пока не планируется вводить единый проездной билет, которым могли бы пользоваться в общественном транспорте, как жители Самары так и Тольятти.
Подвижной состав общественного транспорта будет обновляться. Самарская область будет участвовать в федеральном конкурсе на получение целевого финансирования. Результат будет известен в феврале 2020 года.
В Тольятти планируется реконструкция автодороги между Центральным, Комсомольским и Автозаводским районами, через "зелёнку". Сейчас провести реконструкцию мешает отсутствие землеотвода в лесной зоне. Как только будет решен этот вопрос - можно будет приступить к проектированию всех необходимых работ, пишет ГТРК Самара.
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