Дмитрий Азаров поддержал инициативу жителей Кировского района Самары по строительству детского сада

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. К руководителю региона обратилась инициативная группа жителей Кировского района Самары. Они попросили построить детский сад в рамках национального проекта «Демография» на улице Ташкентской.

Напомним, что Губернатор неоднократно подчеркивал, что приоритетное внимание при реализации проектов будет уделяться территориям, где власть советуется с людьми и находит решения, которые поддерживают граждане. Как раз с такой общей инициативой и вышли жители Кировского района. «Мы к вам обращаемся с огромной просьбой – нам в районе необходим детский садик, – обратился к руководителю области председатель МКД№ 61 по ул. Георгия Димитрова Сергей Кремнев. – Я как многодетный отец не понаслышке знаю, что такое очередь в детский сад, дефицит мест. И мне эта проблема очень близка. Поскольку являюсь страшим по дому, я пообщался с жителями, выяснил их позицию. Много тех, кто «за», но сначала были и те, кто «против» – из-за возможных рисков: сокращения количества парковочных мест для машин, отсутствия спортсооружений и благоустройства. Мы все эти пожелания учли в проекте. Очень просим поддержать нашу инициативу».

Многодетный папа отметил, что совместно с администрацией внутригородского района Самары были проведены собрания с жителями, встречи с архитекторами. «Мы разработали проект, в котором предусмотрены и стоянки, и прогулочные места, и зоны отдыха, и даже предусмотрели заезд строительной техники так, чтобы она не мешала жителям домов. И нам бы хотелось, чтобы всю близлежащую территорию нам облагородили», – добавила председатель МКД № 184 по ул. Ташкентской Людмила Лимаренко.

Губернатор Самарской области отметил, что при размещении социальных объектов, прежде всего, учитывается два параметра: его необходимость и желание, положительный настрой людей. «Мы строим школу на Пятой просеке. Мы с людьми договорились, что работы будут идти и в ночное время, чтобы завершить строительство не в следующем году, а в этом – в декабре уже сдаем объект и детки пойдут в школу, – привел пример тесного взаимодействия с жителями района Дмитрий Азаров. – Люди с пониманием отнеслись и сами вели постоянную разъяснительную работу со своими соседями. Мне это очень дорого и важно. При реализации нацпроектов – это определяющее. Самое главное – ваше желание и возможность помогать». Глава региона поинтересовался у представителей инициативной группы, готовы ли они оказывать содействие в решении возникающих вопросов. «Да, конечно», – ответили жители Кировского района.

«Тогда такое решение принимаем», – сказал Губернатор и поручил Главе областной столицы Елене Лапушкиной заняться детальной проработкой проекта с учетом предложенной территории, передает пресс-служба облправительства.