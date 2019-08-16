В Похвистнево началось строительство крытого ледового катка

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В Похвистнево стартовали работы по строительству первого в городе крытого ледового катка. Спортивный комплекс будет использоваться для занятий хоккеем, фигурным катанием и массовых катаний жителей. Объект возводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».Каток будет включать ледовое поле размером 60 на 30 метров, трибуны на 400 мест (в т.ч. для маломобильных групп населения), помещения для проката и выдачи коньков, инвентарные, судейские, раздевалки, необходимые технически и административные помещения. На объект будет поставлено необходимое оборудование, в частности льдоуборочная машина.Ледовая арена появится в микрорайоне Южный города Похвистнево. В настоящее время ведется работа по подготовке территории под строительство. Завершение строительства (согласно контракту) – до 30 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба облправительства.«Похвистнево и его жители давно ждут ледовый каток. Это будет знаковое событие в спортивной и социальной жизни города. На катке круглогодично можно проводить хоккейные матчи, детско-юношеские соревнования, массовые катания для жителей, занятия по фигурному катанию. По опыту других городов Самарской области, где открывались первые ледовые катки, можно уверенно сказать, что появление такого спортобъекта в Похвистнево даст мощный всплеск интереса людей к занятиям спортом. И местным властям необходимо грамотно проработать вопросы загрузки объекта, организации спортивных занятий, доступа населения, заранее продумать эти вещи. Отмечу, что благодаря нацпроекту «Демография» более половины от общей сметной стоимости строительства катка – средства федерального бюджета, это серьезная поддержка региона», - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.