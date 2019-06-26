Старые двухэтажки сносят в Самаре
26 июня 2019 13:46
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Департамент управления имуществом ищет подрядчиков для сноса нескольких жилых домов. Это старые двухэтажные дома, пишет 63.ру.
Например, до конца лета снесут здание на улице Свободы, 118 (литера А). Его признали аварийным. Стоимость работ оценили в 1 135 330 рублей. При этом подрядчикам запретили шуметь. Они имеют право проводить работы только с 8:00 до 20:00.
Также под снос попали двухэтажные дома на улице Ставропольской, 230 и Советской, 93. Причиной также стало то, что здания признали аварийными. Подрядчиков планируют выбрать 5 июля. Работы они должны выполнить в течение 45 дней. Стоимость контракта составит 2 248 467 рублей.
В центре Самары снесут дом на улице Ленинской, 44. Подрядчика уже выбрали. Ему заплатят около 350 тысяч рублей. Дом также признан аварийным.
Также под снос планируют пустить квартал на Металлурге. Его продают под застройку. Но скоро очередь может добраться и до хрущёвок. В декабре депутаты Самарской губернской думы рекомендовали поддержать федеральный законопроект о реновации жилья. 63.RU узнал, что думают сами самарцы и архитекторы о возможном сносе хрущёвок.
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