На второй этап строительства Фрунзенского моста направят 1 млрд рублей

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Самарская область получит дополнительные средства федерального бюджета на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. 7 ноября Правительством РФ одобрено распределение 14,759 млрд рублей 36 субъектам России, в том числе Самарской области — 1,782 млрд рублей.Средства направлены на реализацию отдельных капиталоемких мероприятий по модернизации дорог в городских агломерациях в рамках нацпроекта.Из общей суммы 1 млрд рублей будет направлен на начало реализации второго этапа мостового перехода «Фрунзенский». Проектом второго этапа предусмотрено строительство магистральной трассы общегородского значения от улицы Шоссейная до границы городского округа Самары протяженностью 7,8 км. Дорога будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также обеспечит транспортную доступность микрорайона Южный город и города Новокуйбышевска.500 млн рублей предусмотрены на продолжение реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе протяженностью 7,66 км. Работы на объекте начаты в июле 2019 года. К 2021 году дорога будет расширена с двух до четырех полос движения, появятся две транспортные развязки для обеспечения подъезда к Особой экономической зоне. Также планируется увязка трассы с международным транспортным маршрутом «Европа – Западный Китай», а именно Обходом города Тольятти. Дорога протяженностью 102 км с мостом через Волгу в районе села Климовка будет построена к 2024 году.250 млн рублей будет направлено на реконструкцию мостового перехода моста через реку Сок на км 0+250 автомобильной дороги Волжский-Курумоч-«Урал» в Красноярском районе. Проектом реконструкции предусмотрено строительство моста протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения. После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостом, который также будет отремонтирован в рамках нацпроекта.32 млн рублей предусмотрены на реконструкцию и капитальный ремонт трех мостов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. Это мосты через канал на км 0+437 автомобильной дороги «Отрадный – Богатое» — Мичуриновка» — Арзамацевка» в Богатовском районе, через канал на км 2+585 автомобильной дороги «Отрадный – Богатое» — Аверьяновка» в Богатовском районе и через реку Сарбай на км 48+453 автомобильной дороги «Урал» — Муханово» в Кинель-Черкасском районе.Напомним, что до 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано более 1400 км автомобильных дорог. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что Самарская область не собирается снижать темпы реализации дорожного нацпроекта. «Но очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом. Был направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышения качества автомобильных дорог», — подчеркивал губернатор.В 2019 году завершен ремонт 257 км дорог, в том числе 60 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. В настоящее время по реализации национального проекта Самарская область входит в десятку лидеров среди всех регионов страны, сообщает пресс-служба облправительства.«В 2019 году общий объем средств федерального бюджета на развитие дорожной сети Самарской области составит 11,518 млрд рублей. Это превышает объемы федерального финансирования за весь период подготовки дорожной сети к Чемпионату мира по футболу-2018. Из вышеуказанных средств на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено более 5 млрд рублей, а с учетом регионального финансирования общая сумма в 2019 году составит 7,784 млрд рублей. Также федеральные средства направлены на завершение строительства мостового перехода «Фрунзенский», начало строительства Обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу и другие объекты», — говорит министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.Фото pixabay.com