Жильцам самарских новостроек льгот на капремонт не будет
21 января 2020 12:57
43
Изменения к закону «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Согласно этому документу, жители только что введенных в эксплуатацию домов не будут иметь льготного периода, освобождающего их от оплаты в Фонд капремонта в течение пяти лет. Теперь начислять им начнут уже через год обитания в новом жилище. Губернская дума приняла закон 24 декабря. Еще через 10 дней после появления на нем губернаторской подписи он вступит в силу.
Сделано это было для того, чтобы поправить порядком потрепанное финансовое положение Фонда капремонта. Для этого же прорабатывается инициатива уменьшения количества работы, которую будут делать для нуждающихся в ремонте построек, пишет "Засекин".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
21 января 2020 10:28
Поголовье комплекса составит около 3,5 тысячи животных. Экономика региона
195
20 января 2020 15:23
Соответствующий приказ был издан 14 января текущего года. Экономика региона
360
20 января 2020 13:20
Федеральные средства полностью освоены. Экономика региона
221
Финансы и Банки
20 января 2020 19:34
В селе Архангельское Ульяновской области стартовала пятидневная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для управленцев из... Финансы и Банки
323
20 января 2020 07:37Выгодный и безопасный обмен валюты
Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось менять валюту. И, конечно же, решив совершить такую сделку, люди стараются найти наиболее выгодный курс и не... Финансы и Банки
33
17 января 2020 18:52
В Поволжском Православном Институте прошла лекция Сбербанка на тему «Учитель будущего». Финансы и Банки
631
Строительство
21 января 2020 13:00
Ранее Дмитрий Азаров раскритиковал подрядчика за срыв сроков и нарушение договорных обязательств. Строительство
47
21 января 2020 12:57
Закон, по которому жильцы новых домов будут платить в ФКР уже через год после вселения, подписан губернатором. Строительство
42
20 января 2020 10:47
В настоящее время строительство ведется законно. Строительство
192
Материалы и технологии
25 декабря 2019 16:25
Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить. Материалы и технологии
174
17 декабря 2019 23:06Бензогенераторы Huter – особенности
Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
103
17 декабря 2019 23:05Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент. Материалы и технологии
175
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
96
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
740
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1300
Бизнес
20 января 2020 23:49
На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Бизнес
287
20 января 2020 21:30
Из-за схем вывода средств из рухнувшего «Эл Банка». Бизнес
313
17 января 2020 19:35
Наибольший интерес вызвал инновационный продукт Самарского аграрного госуниверситета — интерактивный анатомический 3D-атлас коровы, созданный совместно с... Бизнес
644
Новости компаний
21 января 2020 08:30Услуги по сопровождению объектов в Москве
Вы хотите получить красивый интерьер в стиле Casual, в таком случае можно воспользоваться услугами компании, изучая цены по ссылке www.zarizahome.com . Новости компаний
18
20 января 2020 07:41Аренда холодильного склада – особенности
Для малых предприятий, а также средний приобретать отдельное помещение и оборудовать его холодильными установками самостоятельно – это значительные... Новости компаний
41
17 января 2020 20:46
Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, которые подавляли ли бы сигналы при передаче данных со спутников. Новости компаний
624
17 января 2020 13:35
Сверхтяжелая ракета должна отправиться в полет в 2028 году. Новости компаний
389
IT и Коммуникации
15 января 2020 20:08Чехлы для смартфонов, которые подойдут активным людям
Хорошо, когда чехол крепко держится, но не сдавливает и при этом не сползает на влажной коже и не царапает ее своим креплением, не растягивается от... IT и Коммуникации
53
25 декабря 2019 16:41
Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков – выход из строя клавиатуры ноутбука. IT и Коммуникации
105
20 декабря 2019 12:13
Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР. IT и Коммуникации
112
Транспорт
21 января 2020 11:49
Это связано с тем, что на Волге начал таять лед. Транспорт
90
20 января 2020 14:03
Первые платные парковки появятся в областной столице уже летом 2020 года. Транспорт
342
19 января 2020 12:10
Автомобилисты гораздо охотнее отдают деньги за место для авто, если едут в кино, театр, кафе или спортзал. Транспорт
556
19 января 2020 10:42
Добро пожаловать на борт! Транспорт
453
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
168
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
178
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
170
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
229
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1682
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
589
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1474
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1232
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
810
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
825
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1264
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1369
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1601
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2710
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3247
Мероприятия